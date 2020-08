Calciomercato Juventus, critiche a Szczesny | “Ecco il portiere ideale”

Intervenuto a ‘Radio Sportiva’, Gianfranco Teotino si è espresso su diversi temi caldi di questo finale di stagione. Tra questi, spicca la “frecciatina” lanciata al portiere della Juventus, Szczesny.

Intervenuto al ‘Microfono Aperto’, programma pomeridiano di ‘Radio Sportiva’, il giornalista Gianfranco Teotino si è espresso in merito al finale di stagione delle big del nostro campionato. Tra i temi toccati dall’ex direttore de ‘Il Mattino’, anche l’attuale crisi della Juventus, eliminata agli ottavi di finale di Champions League per mano del Lione.

Tra i problemi principali evidenziati da Teotino, oltre all’età media della rosa, anche il fatto per la Juve di non disporre di un top player in porta. La “frecciatina” lanciata dall’opinionista sportivo a Wojciech Szczesny è chiara: “Szczesny è molto bravo ma non è tra i primi 5 del mondo come da tradizione Juve”.

Calciomercato Juventus, ecco il consiglio di Teotino per la porta dei bianconeri

Sempre secondo Gianfranco Teotino, il nome per la porta della Juventus, seppur non imminente, è chiaro e preciso: “Non è un problema impellente ma tra i pali ci vorrebbe un portiere alla Donnarumma”. L’estremo difensore del Milan, poche settimane fa ha festeggiato le 200 presenze con la maglia dei rossoneri, confermandosi ancora una volta, tra i migliori portieri nel panorama italiano ed europeo. In questi giorni, il classe ’99 sta trattando il rinnovo di contratto con il Milan. L’attuale accordo con i diavoli scade nel 2021, e tra le squadre interessate allo sviluppo della trattativa per il rinnovo, c’è proprio la Juventus.

Dal canto suo, il numero 1 della Juventus e della nazionale polacca Szczesny può dirsi tranquillo circa il suo futuro con i bianconeri. Nel febbraio scorso, il portiere ha rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’, legandosi al club piemontese sino al 2024, con uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione. La Juventus resta comunque vigile su Donnarumma, ancor di più dopo l’insediamento di Andrea Pirlo in panchina.

