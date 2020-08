Calciomercato Juventus, assalto al bomber | Proposta respinta!

La Juventus è in cerca di un nuovo attaccante, un centravanti di razza. Ecco l’assalto al bomber della Serie A: offerta respinta!

Inizia un nuovo corso per la Juventus, che ha scelto di mettere sulla panchina Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore. Il nuovo tecnico bianconero sembra avere però già le idee chiare, almeno per quanto riguarda il mercato. Alla dirigenza è partita la ricerca per un nuovo attaccante, un centravanti di razza. Nel mirino, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, ci sarebbe finito Duvan Zapata, attaccante che da un paio d’anni ha mostrato di possedere doti eccezionali in area di rigore, e non solo. Il colombiano sarebbe probabilmente l’uomo giusto per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco, ma l’Atalanta non vorrebbe privarsene.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Marotta | Sì definitivo: Juventus battuta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione Ramsey | C’è l’annuncio

Atalanta, secco no alla Juventus: rinunciata ricca offerta

I bianconeri avrebbero già bussato alla porta dei bergamaschi, presentando un’offerta ricca e davvero allettante sotto ogni punto di vista. Sul piatto, per il bomber ex Napoli, la Juventus avrebbe messo ben 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin. Il portiere è stato prestato al Genoa a gennaio ma è ancora dei piemontesi e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al centravanti, dal momento che Gollini potrebbe partire. Tuttavia, la proposta sarebbe stata rispedita al mittente.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’Atalanta non vuole perdere i suoi pezzi pregiati. Anche per la prossima stagione, infatti, i nerazzurri disputeranno la Champions League e non vorrebbero cambiare il collettivo vincente delle ultime annate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, il Mister X per Pirlo arriva dalla Serie A!

Juventus, colpo da 30 milioni dalla Liga | Paratici anticipa il Napoli