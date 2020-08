Calciomercato Milan, Leonardo torna all’assalto | I dettagli

Leonardo, dirigente del Paris Saint Germain, torna alla carica per un suo vecchio pupillo. Nuovo assalto del PSG per il talento del Milan

Grandi cambiamenti in vista per il Paris Saint Germain. Il club francese potrebbe infatti cambiare nuovamente il proprio portiere, ipotesi che farebbe tremare il Milan. Stando a quanto rivelato dal portale Todofichajes, infatti, l’ex Real Madrid, ora ai parigini, Keylor Navas avrebbe intenzione di cambiare aria e si sarebbe già offerto alla Premier League. Il costaricano sarebbe in rottura con la società e con la dirigenza, pertanto avrebbe chiesto ai suoi agenti di chiedere informazioni in Inghilterra per capire quali club fossero interessati a lui. Tottenham e Chelsea avrebbero risposto ‘presente’ all’appello, ma seguirebbero con molto interesse anche l’altro portiere dei francesi, Areola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Mister X per Pirlo arriva dalla Serie A!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpo da 30 milioni dalla Liga | Paratici anticipa il Napoli

PSG, nuovo assalto a Donnarumma

Così per la dirigenza parigina, con a capo l’ex Milan Leonardo, potrebbe partire una frenetica ricerca per un portiere. Nel mirino, ormai da anni, c’è Gigio Donnarumma. Ecco allora che il ds brasiliano potrebbe tornare alla carica per il suo vecchio pupillo dal club rossonero. Del resto il classe 1999 non ha ancora rinnovato il contratto, che scadrà nel 2021. Potrebbe approfittarne proprio il PSG, che per il giovane talento italiano potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Con Areola e Navas in partenza il PSG dovrà, del resto, portare a termine un certo tipo di investimento tra i pali. Donnarumma, da tempo corteggiato dalle big d’Europa, sarebbe un colpo di grande livello per il club francese, che dovrebbe però muoversi prima che il Milan proceda al rinnovo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Skriniar a Parigi | Lo scambio che spiazza la Juventus

Calciomercato Milan, ritorno a centrocampo | Accordo ad un passo

Calciomercato Napoli, top club su Meret | Soldi e scambio