Juventus, colpo da 30 milioni dalla Liga | Paratici anticipa il Napoli

La Juventus potrebbe mettere gli occhi su Reguilon per rinforzare le corsie difensive. Il terzino spagnolo piace anche al Napoli

La Juventus dovrà effettuare una corposa opera di restyling per dare il via al nuovo corso Pirlo. Sarà svecchiata la rosa in tutti i reparti, prima delle mosse in entrate che il CFO Paratici dovrà valutare con molta attenzione per rinforzare la squadra dopo il fallimento europeo sotto la gestione Sarri. Centrocampo e attacco sono sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza della Continassa, che apporterà dei correttivi anche per le corsie laterali del pacchetto arretrato. De Sciglio è in uscita, mentre Alex Sandro potrebbe fare le valigie nel caso arrivasse un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, idea Reguilon per la fascia

Almeno un colpo sarà effettuato a sinistra, dove nel mirino degli uomini di mercato bianconeri c’è Emerson Palmieri del Chelsea. L’italo-brasiliano non esclude altre piste e un nome che può finire al vaglio della Juventus è quello di Sergio Reguilon. Il 23enne terzino è stato autore di una stagione positiva con la maglia del Siviglia e al termine dell’Europa League tornerà al Real Madrid dopo il prestito nel sodalizio andaluso. Il Ds Monchi sta cercando di trattenerlo alla corte di Lopetegui e il giocatore come Hakimi (accasatosi all’Inter) non rientrerebbe nei piani di Zidane alla Casa Blanca. Reguilon si è messo in mostra anche nell’ultimo match europeo contro la Roma (dov’è andato anche a segno), attirando tra le altre l’attenzione del Napoli. Il profilo del classe ’96 potrebbe rientrare nell’identikit stilato da Pirlo per rafforzare le fasce e avrebbe una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe riflettere su una possibile offensiva, puntando così su un profilo giovane e dal buon potenziale per la corsia mancina.

La Juventus potrebbe accelerare soprattutto in caso di partenza di Alex Sandro, con Paratici che per Reguilon dovrà vincere però la concorrenza del Napoli oltre che del Chelsea e dello stesso Siviglia.

G.M.