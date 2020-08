Calciomercato Inter, sfuma l’obiettivo | Visite mediche fissate

L’Inter lavora sul calciomercato per rinforzare la propria rosa ma sarebbe in arrivo una beffa. Addio all’obiettivo: fissate le visite mediche

È un finale di stagione intensissimo per l’Inter, che domenica giocherà la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk per cercare una finale in una competizione internazionale che manca da dieci anni. La società, nel frattempo, continua a lavorare sul calciomercato per rinforzarsi ulteriormente nella prossima annata.

Calciomercato Inter, sfuma Vertonghen: fissate le visite con il Benfica

Sembrerebbe ormai sfumato un obiettivo per la difesa dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, Jan Vertonghen sarebbe ormai a un passo dal Benfica, tanto che sarebbero già state fissate le visite mediche.

L’Inter offriva un contratto di due anni, così come la Roma che lo aveva cercato per rimpiazzare Smalling, ma il club portoghese ha avuto la meglio in quanto ha proposto un contratto di ben tre stagioni.

In questa annata con il Tottenham, Vertonghen ha totalizzato 30 presenze e ha siglato anche due reti.

