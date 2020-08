Calciomercato Juventus, Ronaldo deluso | Contatti con il top club

È stata un’annata difficile per Cristiano Ronaldo, che è deluso per l’epilogo in Champions League. Il futuro torna a essere in bilico

Sono settimane cruciali per il futuro di Cristiano Ronaldo, che è deluso per l’eliminazione agli ottavi di Champions League e riflette sul da farsi. Il suo obiettivo è noto a tutti, ed è quello di continuare a essere protagonista in Europa per portare a casa il sesto Pallone d’Oro e raggiungere Lionel Messi.

Come riporta il Corriere dello Sport, a livello di trofei l’annata non è andata benissimo e bisogna vedere se l’immagine e il curriculum di Pirlo possano bastare per convincere CR7. Ci sarebbero dei contatti con il PSG ma anche per i francesi potrebbe pesare la crisi legata al coronavirus.

Una trattativa che in pochissimi club possono permettersi e la Juventus nel frattempo vorrebbe trattenere il suo fuoriclasse.

