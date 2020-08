Juventus, summit Pirlo-Agnelli | La decisione sul modulo

Nel corso degli ultimi summit fra Pirlo e la dirigenza della Juventus sarebbe stato indicato anche il modulo preferito dal tecnico bresciano: le ultime.

È una Juventus completamente in divenire quella disegnata da Andrea Pirlo. Il ‘Maestro’, infatti, è alla sua prima esperienza come allenatore e non si conoscono, se non tramite alcune frasi estrapolate da dichiarazioni pubbliche dell’ex regista, le sue idee tattiche. Nel corso degli ultimi summit con la dirigenza bianconera, a cui ha presenziato anche Andrea Agnelli, il neo-allenatore della Juventus avrebbe indicato quale sarà il modulo che ha intenzione di utilizzare maggiormente.

Calciomercato Juventus, scelta a sorpresa di Pirlo | Vuole la difesa a tre!

La visione calcistica di Andrea Pirlo si va snocciolando piano piano, anche per quanto riguarda gli ambienti dirigenziali della Juventus. Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano, il tecnico bresciano avrebbe dato importanti aggiornamenti riguardo al modulo che intende adoperare nella prossima stagione. “Mi dicono che Pirlo voglia partire con la difesa a tre, anche per agevolare Arthur che è un palleggiatore leggero. Inoltre, credo che consideri Alex Sandro un giocatore troppo macchinoso per la sua idea di gioco”. Due indicazioni importanti, quindi, quelle esternate da Pirlo alla dirigenza bianconera, anche in chiave mercato. Con la difesa a tre, infatti, occorrerà allungare il parco difensori: ricordiamo che de Ligt sarà assente per tre mesi per recuperare dall’operazione alla spalla. La posizione di Alex Sandro, poi, sembra essere sempre di più quella di partente in casa Juventus: Pirlo vuole esterni che tengano meno il pallone e che sappiano palleggiare in maniera più agile.

