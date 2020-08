Calciomercato Juventus, cessione Dybala o Ronaldo | La scelta di Pirlo

La Juventus potrebbe dover sacrificare uno fra Dybala e Cristiano Ronaldo sul prossimo mercato: Pirlo ha scelto a chi potrebbe rinunciare fra i due.

Sono giornate bollenti in casa Juventus: la dirigenza sta lavorando alacremente con Andrea Pirlo per costruire la rosa che darà l’assalto al decimo scudetto consecutivo. Per riuscire a soddisfare le richieste del nuovo tecnico bianconero, potrebbe essere sacrificato sul mercato uno fra Dybala e Cristiano Ronaldo. Nell’ultimo summit di mercato, Pirlo ha indicato a quale dei due fuoriclasse della Juventus è disposto a rinunciare.

Calciomercato Juventus, Pirlo ha deciso | “CR7 resta, Dybala può partire”

La possibile cessione di uno fra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in casa Juventus. Il giornalista di mercato Luca Momblano ha rivelato un retroscena importante: “Pirlo riguardo ad un’ipotesi di cessione tra Dybala e Ronaldo, considerando età e tutto il resto, rinuncerebbe all’argentino”. Il nuovo tecnico bianconero non ha intenzione di edificare il futuro della Juventus intorno a Dybala, mentre si terrebbe ancora stretto il portoghese. Le intenzioni di Pirlo, unite all’esigenza finanziaria di operare delle plusvalenze nel prossimo mercato, potrebbero portare ad una cessione del numero ’10’ bianconero.

