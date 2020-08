Calciomercato Juventus, Ramsey per il terzino | ‘Scippo’ a Conte

Aaron Ramsey è già sul calciomercato dopo una stagione lontana dalle aspettative. Il gallese potrebbe tornare in Inghilterra, in un club rivale dell’ex Arsenal

E’ stata deludente, certo non all’altezza delle aspettative la prima stagione di Ramsey alla Juventus. La prima e anche l’ultima, dato che il club bianconero lo ha messo ‘ufficiosamente’ in vendita. Paratici è quindi in cerca di acquirenti per la mezz’ala gallese, ingaggiata a costo zero un anno fa. L’ostacolo alla partenza del 29enne di Caerphilly può essere il suo ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione, ma nel calciomercato di oggi abbiamo visto che le soluzioni si trovano se c’è la volontà di tutte le parti in causa.

Calciomercato Juventus, Ramsey torna in Premier: scambio e ‘smacco’ a Conte

Ramsey vanta estimatori soprattutto in Inghilterra, dove ha lasciato sicuramente un ottimo ricordo. Si registra in particolare l’interesse di Newcastle e Wolverhampton, ma è al Chelsea che la Juventus potrebbe cercare di piazzarlo. La strada che può pensare di percorrere la società presieduta da Andrea Agnelli è quella di uno scambio alla pari con un giocatore dei ‘Blues’ non certo al centro dei pensieri di Lampard. Parliamo nella fattispecie di Emerson Palmieri, italo-brasiliano esploso qualche anno fa in Serie A con la maglia della Roma. Conte lo vuole con sé all’Inter, tuttavia le ultime indiscrezioni sostengono che i nerazzurri lo abbiano mollato a vantaggio della conferma di Biraghi.

In tal caso la Juve avrebbe davvero strada libera. Fattibile un ‘baratto’ da 28 milioni di euro totali, con plusvalenze per entrambi i club. Per il classe ’94 contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti, circa 6,5 lordi l’anno sfruttando il Decreto Crescita.

