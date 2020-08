Calciomercato Juventus, obiettivo Thiago Alcantara | Contatto ufficiale

Thiago Alcantara lascerà il Bayern Monaco, ormai è sicuro e tra le interessate c’è anche la Juventus: c’è il contatto ufficiale con i tedeschi

Il calciomercato della Juventus prosegue alla ricerca di colpi importanti da mettere a segno per la prossima stagione. In uscita dal Bayern Monaco c’è Thiago Alcantara, giocatore che interessa ai bianconeri e pronto ad una nuova avventura. Arriva il contatto ufficiale con tra i tedeschi ed il club interessato.

Calciomercato Juventus, futuro Thiago Alcantara: il Liverpool contatta il Bayern Monaco

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo e sono tante le possibili occasioni di mercato per la prossima stagione. Ad essere in uscita dal Bayern Monaco è il centrocampista spagnolo, Thiago Alcantara, che interesserebbe molto alla Juventus. L’allenatore dei tedeschi conferma che il prossimo anno il centrocampista non giocherà con loro, affermando che vorrebbe andare in Premier League. Forse anche per questo motivo su di lui spunta il forte interesse del Liverpool.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’ infatti, i ‘reds’ di Jurgen Klopp avrebbero contattato ufficialmente il Bayern Monaco per raccogliere informazioni sul trasferimento del centrocampista spagnolo. Viste le indicazioni rilasciate da Flick, l’interessamento del Liverpool potrebbe essere decisivo per far sfumare l’obiettivo dai piani della Juventus.

