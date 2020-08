Calciomercato Juventus, agente Willian: ”Annuncio a breve”

Juventus che continua a sperare di portare in bianconero l’esterno brasiliano Willian: l’agente del giocatore dichiara che a breve arriverà l’annuncio

La Juventus lavora duramente al calciomercato per la prossima stagione e continua ad osservare i migliori giocatori in circolazione. Un grande colpo di mercato potrebbe essere l’arrivo di Willian, esterno che ha da poco lasciato il Chelsea a parametro zero. L’agente del brasiliano dichiara di conoscere già la prossima destinazione e che sarà svelata a breve.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, cessione Dybala o Ronaldo | La scelta di Pirlo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, UFFICIALE | Lascia la Juventus e va in MLS

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo deluso | Contatti con il top club

Calciomercato Juventus, agente Willian pronto a svelare il futuro del calciatore: sperano i bianconeri, ma Arsenal avanti

Ancora spera la Juventus di mettere a segno un colpo importante in chiave calciomercato. I bianconeri da tempo seguono l’esterno brasiliano Willian, che ha appena concluso la propria avventura con il Chelsea. Dopo la scadenza del contratto sono tante le squadre che sono state accostate al brasiliano, tra cui i bianconeri. A parlare del futuro del calciatore è proprio il suo agente, Kia Joorabchian, che ai microfoni di ‘TalkSport’ rivela di sapere già dove giocherà il brasiliano.

”Sappiamo già dove giocherà Willian. Non tarderemo ad annunciarlo”. Queste le parole dell’agente che lasciano aperte le speranze della Juventus. Secondo ‘Le 10 Sport’ però, in pole position per il futuro del brasiliano ci sarebbe l’Arsenal. Scopriremo nei prossimi giorni se sarà ancora di Londra la nuova squadra di Willian oppure se cambierà luogo in cui giocare, magari scegliendo la Torino bianconera.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, non solo Ronaldo | PSG su un altro big