Calciomercato, UFFICIALE | Lascia la Juventus e va in MLS

Nuova avventura calcistica. Dopo la Ligue 1 con il Paris Saint Germain e la Serie A con la Juventus, per Matuidi arriva l’MLS

A 33 anni inizia una nuova avventura per Blaise Matuidi, centrocampista che si è svincolato dalla Juventus nei giorni scorsi. Per il francese, ex Paris Saint Germain, ecco un nuovo club in America. E’ infatti arrivato il comunicato ufficiale da parte dell’Inter Miami, che ha annunciato di aver ingaggiato il classe 1987 ex Juve. “Blaise è uno dei centrocampisti di maggior successo della sua generazione e siamo entusiasti di averlo all’Inter Miami”, ha dichiarato Paul McDonough, COO e direttore sportivo del club di MLS, a proposito del nuovo acquisto. Questo, invece, quanto si legge nel comunicato del club: “L’Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il campione della Coppa del Mondo FIFA, quattro volte Ligue 1 e tre volte vincitore in Serie A del nazionale francese Blaise Matuidi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo deluso | Contatti con il top club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto del PSG | Scambio respinto!