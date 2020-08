Calciomercato Napoli, obiettivo dalla Russia | Pronti 22 milioni

Il Napoli punta il mirino per il prossimo calciomercato in Russia: Gattuso avrebbe chiesto un calciatore del Cska di Mosca mettendo 22 milioni sul piatto

Nuovo obiettivo di mercato per il Napoli di Gennaro Gattuso. I partenopei avrebbero messo gli occhi su un talento che gioca in Russia. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, Gennaro Gattuso avrebbe chiesto alla società Nikola Vlasic, classe 1997 croato. Il trequartista di proprietà del Cska Mosca ha messo a segno in questa stagione 38 presenze, 13 gol e 7 assist tra campionato e coppe. Secondo il sito spagnolo le due società sarebbero vicine a trovare un accordo ed i contatti sarebbero già molto avanzati. L’affare potrebbe chiudersi con un’offerta di circa 22 milioni di euro. Possibile nuovo rinforzo per Gattuso in vista della prossima stagione, che potrebbe essere anche una promessa importante per il futuro.

