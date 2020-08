Calciomercato Inter, sfuma il colpo dal Real | Zidane si oppone

L’Inter lavora al mercato per portare in rosa colpi di grande spessore. Obiettivo puntato in casa Real Madrid, ma Zidane si oppone alla trattativa

Con il campionato che si è appena concluso per l’Inter è tempo di pensare al futuro e alla prossima stagione, anche se non è ancora tempo di riavvolgere il nastro data la partecipazione all’Europa League. La squadra nearruzza, finita ad un solo punto dallo scudetto, riproverà a lottare fianco a fianco con la Juventus dal prossimo settembre. Intanto la dirigenza lavora al calciomercato e studia grandi colpi per il futuro. In caso di cambio in panchina, con Massimiliano Allegri che sarebbe pronto a sostituire Antonio Conte proprio come fece con la Juve, il primo obiettivo per il centrocampo sarebbe Toni Kroos.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, summit Pirlo-Agnelli | La decisione sul modulo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE | Lascia la Juventus e va in MLS

Inter, niente Kroos: Zidane punta sul tedesco

Il calciatore tedesco si esprime da anni ad altissimi livelli con il Real Madrid, club in cui attualmente milita. Stando a quanto rivelato da Defensa Central, non a caso, Zinedine Zidane non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del trentenne. L’allenatore francese vorrebbe infatti tenere unito ancora un anno il forte trio di centrocampo composto da Kroos, appunto, e da Modric e Casemiro. Secondo alcune voci, dal momento che i ‘merengues’ hanno prelevato Odegaard, l’ex Bayern Monaco avrebbe avuto già le valigie pronte.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ma ‘Zizou’ avrebbe lasciato intendere al club di voler puntare ancora forte sul classe 1990, diventato negli anni sempre più importante per la zona mediana del club ‘blanco’. Niente da fare per l’Inter: il sogno Kroos sembra al momento destinato a restare tale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, obiettivo dalla Russia | Pronti 22 milioni

Juventus, colpo da 30 milioni dalla Liga | Paratici anticipa il Napoli