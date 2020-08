Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Il portoghese ha deciso!

Cristiano Ronaldo ha sciolto ogni riserva sul proprio futuro alla Juventus: il portoghese sembra aver deciso cosa farà nella prossima stagione.

Sono giornate concitate in casa Juventus. I dirigenti bianconeri stanno incontrando quotidianamente Andrea Pirlo per delineare, innanzitutto, lo staff che lo accompagnerà nella sua prima esperienza in panchina e poi anche i piani di mercato. Il primo problema da sciogliere riguarda la coppia Dybala-Ronaldo. La società piemontese deve capire intorno a chi costruire la squadra della prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni, Pirlo avrebbe scelto il portoghese. Intanto, però, ‘CR7’ avrebbe sciolto ogni dubbio riguardo al proprio futuro e starebbe per comunicare la propria decisione alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ha deciso | Resta in bianconero!

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, dopo un paio di giorni di pensamento, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di proseguire il proprio cammino insieme alla Juventus. Nessuna cessione in vista, quindi, per il fenomeno portoghese, che negli ultimi giorni era stato accostato a diversi club. ‘CR7’ sembra essere intrigato dal progetto di Pirlo ed è convinto di poter dare l’assalto alla Champions League con i bianconeri nella prossima stagione. Una buona notizia per il tecnico bresciano, che sembra aver deciso di edificare la manovra offensiva sul numero ‘7’ della Juventus. Nessun ripensamento, quindi: Cristiano Ronaldo vuole restare a Torino anche l’anno prossimo.

