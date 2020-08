Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per De Paul | ‘Patto’ con l’Udinese

Uno degli obiettivi per la zona offensiva della Juventus è il forte argentino dell’Udinese, per i quali arrivano nuovi contatti. Ecco le ultime su De Paul

La Juventus guarda alla prossima stagione dopo i fallimenti dell’ultima appena trascorsa. La Coppa Italia persa in finale contro il Napoli e l’uscita di scena dalla Champions League troppo prematura hanno spinto via il tecnico Maurizio Sarri. Con Andrea Pirlo al via un nuovo progetto tecnico-tattico, in base al quale la dirigenza lavorerà al mercato. Uno degli obiettivi per la zona avanzata è Rodrigo De Paul dell’Udinese. Stando a quanto rivelato da Sportmediaset.it, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra i bianconeri e l’entourage del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, summit Pirlo-Agnelli | La decisione sul modulo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE | Lascia la Juventus e va in MLS

De Paul-Juve, Mandragora per abbassare il prezzo

La valutazione che il club friulano fa dell’argentino si aggira sui 35 milioni di euro. Ma i prezzo potrebbe notevolmente abbassarsi grazie alla ‘carta’ Mandragora. Per il centrocampista, attualmente all’Udinese, la Juventus era pronta a pagare il riscatto da 25 milioni di euro, ma l’infortunio avrebbe cambiato i piani della dirigenza. Pertanto la dirigenza dei friulani potrebbe spingere sul riscatto dei bianconeri per il ventitreenne italiano per poi concedere uno sconto sul prezzo di De Paul, da 35 a 27 milioni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tuttavia la strada per arrivare a De Paul, per i campioni d’Italia, sarebbe ancora in salita. I nuovi contatti però certificherebbero un concreto interesse da parte della società di Agnelli nei confronti dell’esterno dell’Udinese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, obiettivo dalla Russia | Pronti 22 milioni

Juventus, colpo da 30 milioni dalla Liga | Paratici anticipa il Napoli