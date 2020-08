Calciomercato Juventus, torna in Italia | Scambio stellare con Dybala

Dybala al centro dei rumors di mercato in casa Juventus. Il PSG potrebbe farsi sotto per l’argentino e mettere sul piatto il connazionale Icardi

Impazzano le voci su un futuro lontano dalla Juventus per Paulo Dybala. L’argentino tratta il rinnovo con la società campione d’Italia, ma un’offerta da capogiro a tre cifre potrebbe cambiare gli scenari e aprire ad un sorprendente addio del numero dieci. Un assegno da 100 milioni di euro farebbe riflettere la dirigenza della Continassa, che potrebbe essere costretta a sacrificare uno dei suoi gioielli per dare respiro al bilancio appesantito ulteriormente dalla crisi economica provocata dal coronavirus.

Juventus, torna di moda Icardi: scambio con Dybala

Al momento non sono pervenute proposte concrete alla Juventus, con il profilo di Dybala che continua a stuzzicare comunque diverse big del panorama europeo. Tra queste c’è anche il Paris Saint-Germain che in casa Juve segue con attenzione pure gli scenari in merito al destino di Cristiano Ronaldo. Il Dt dei parigini Leonardo è un estimatore della ‘Joya’ e potrebbe pensare ad un possibile assalto nelle prossime settimane con l’obiettivo di mettere a disposizione di Tuchel un tridente stellare insieme a Neymar e Mbappe. Il PSG per arrivare a Dybala potrebbe così sacrificare Mauro Icardi, pesantemente criticato da tifosi e addetti ai lavori dopo la scialba prova in Champions League contro l’Atalanta.

L’ex capitano dell’Inter resta un pallino di Paratici e la Juve non chiuderebbe ad un eventuale affare con Icardi sul piatto delle trattative. Il centravanti è stato riscattato per 50 milioni di euro più bonus e in caso di cessione in Italia i francesi dovranno versare altri 15 milioni nelle casse dell’Inter. La sua valutazione è inferiore rispetto al prezzo fissato dalla Juventus per Dybala, con il Paris Saint-Germain che dovrebbe aggiungere un assegno cash intorno ai 15 milioni per venire incontro alle richieste della ‘Vecchia Signora’. Operazione evidentemente onerosa per il PSG, considerando 15 milioni d’ingaggio (rispetto ai 10 di Icardi) che Dybala chiederebbe ai parigini.

Il presidente Al- Khelaifi e Leonardo faranno le loro valutazioni, monitorando attentamente la situazione che si svilupperà attorno al futuro del 10 albiceleste.

G.M.