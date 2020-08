Calciomercato Inter, Brozovic pedina di scambio | Doppia pista

In casa Inter potrebbe arrivare la partenza di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato potrebbe essere utilizzato come carta vincente in alcuni affari

L’Inter si prepara alla semifinale di Europa League in programma il prossimo lunedì contro lo Shaktar Donetsk e nel frattempo pensa anche al calciomercato per la prossima stagione. A lasciare i nerazzurri a fine stagione potrebbe essere Marcelo Brozovic. Il croato potrebbe essere la pedina giusta da inserire in alcune trattative.

Calciomercato Inter, Brozovic carta vincente per due difensori: Kimpembe e Zagadou nel mirino

L’Inter a fine stagione potrebbe separarsi da uno dei calciatori fondamentali per la squadra di Antonio Conte. Infatti dopo il tour de force dell’Europa League, Marcelo Brozovic potrebbe lasciare i nerazzurri dopo molti anni al centro del campo. Il croato però potrebbe risultare ancora una volta fondamentale per la società interista, ma in chiave calciomercato.

Infatti l’Inter vorrebbe rinforzare la difesa con un giocatore da inserire nella parte sinistra del centro della difesa. Il nuovo acquisto rimpiazzerebbe Skriniar, sicuro partente in caso di permanenza di Conte. Uno dei calciatori nel mirino sembrerebbe essere Dan-Axel Zagadou, difensore centrale del Borussia Dortmund valutato intorno ai 45 milioni di euro. Per arrivare al centrale dei tedeschi i nerazzurri potrebbero proporre Brozovic come contropartita per uno scambio alla pari. Il croato però sembrerebbe non gradire la destinazione al momento. L’altro obiettivo sarebbe Presnel Kimpembe, difensore centrale del Paris Saint Germain valutato circa 65 milioni di euro. Uno scambio alla pari con il centrocampista nerazzurro questa volta sarebbe più difficile, così i nerazzurri penserebbero ad un conguaglio economico di 20 milioni a favore dei parigini. Infine il sogno per la difesa rimarrebbe David Alaba del Bayern Monaco, obiettivo difficilmente realizzabile.

