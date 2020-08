Calciomercato Juventus, non solo Gosens | Altro esterno dalla Serie A

La Juventus è pronta al ribaltone e pensa a un nome clamoroso per la fascia destra. Spuntano le prime cifre per l’esterno

Saranno settimane di novità e rivoluzioni per la Juventus, che vuole creare un taglio netto con ciò che si è visto in questi mesi per ripartire quasi da zero con tanti calciatori nuovi. Nello staff tecnico è già arrivato il cambio con Andrea Pirlo che è subentrato a Maurizio Sarri.

Il neo allenatore bianconero, alla prima esperienza da allenatore, potrebbe essere appoggiato dalla società che vorrebbe metterli in condizione di allenare provando ad accontentare le varie richieste sul calciomercato. Si parla di un possibile ritorno alla difesa a tre per la Juventus e per questo potrebbero esserci dei colpi inaspettati.

Calciomercato Juventus, obiettivo Florenzi come esterno della difesa a tre

In caso di cambio modulo, dunque, si andrebbero ad effettuare dei cambiamenti importanti soprattutto sulle fasce, dove i terzini potrebbero essere sempre meno utili. Un nome a sorpresa che potrebbe spuntare è quello di Alessandro Florenzi, così come riportato da ‘Il Romanista’.

L’esterno giallorosso è rientrato dal prestito dal Valencia ma non sembrerebbe far parte dei piani della Roma, per questo potrebbe esserci la cessione a titolo definitivo. Il prezzo richiesto dal club capitolino potrebbe aggirarsi tra i 12 e i 15 milioni di euro e gli ottimi rapporti tra Juventus e Roma potrebbero facilitare la trattativa.

Possibile anche che alla fine si trovi una soluzione che garantisca una plusvalenza a entrambe le società. Per la fascia sinistra, invece, piace Gosens dell’Atalanta.

