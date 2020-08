Calciomercato, Milan e Juventus beffate | Accordo raggiunto!

Secondo ‘Tuttosport’, il Napoli avrebbe raggiunto l’intesa con il Sassuolo per l’acquisto di Boga. Beffate così Juventus e Mila, da tempo sul giocatore.

Il futuro di Jeremie Boga sarà sotto la splendida cornice del Vesuvio. Secondo ‘Tuttosport’ infatti, il Napoli di Rino Gattuso avrebbe raggiunto l’accordo per l’acquisto dell’attaccante ivoriano, beffando così Juve e Milan. L’acquisto del giovane talento neroverde dovrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più il cartellino di Ounas.

Da tempo sulle tracce dell’attaccante nato a Marsiglia, sia la Juventus che il Milan dovranno dunque rivedere le proprie strategie di mercato. Per il Napoli di Gattuso, dopo il recente acquisto di Osimhen in attacco, l’arrivo di Jeremie Boga rinforza ulteriormente il reparto offensivo dei partenopei. Attacco rivoluzionato per il Napoli, tenendo conto anche della partenza di Callejon e dell’imminente cessione di Milik.

Calciomercato, Juventus e Milan beffate da De Laurentiis. E il Napoli ora può sognare

Grandi protagonisti dell’arrivo di Boga al Napoli, sono stati senza dubbio il ds dei partenopei Giuntoli ed il vulcanico Presidente Aurelio De Laurentiis. Forte degli ottimi rapporti con la dirigenza del Sassuolo e con l’allenatore dei neroverdi, Roberto de Zerbi, il Napoli è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza della Juventus e del Milan. Entrambe le ‘big’ puntavano decise al franco-ivoriano classe ’97. Boga poteva rappresentare infatti, un ottimo acquisto, sia in termine di età che di ingaggio, con le due blasonate società decise a rivoluzionare e rivedere i propri organici.

Per convincere il Sassuolo, il Napoli ha messo sul piatto l’attaccante Ounas, molto gradito al tecnico De Zerbi. Il franco-algerino infatti, potrebbe rivelarsi una pedina perfetta nello scacchiere di De Zerbi, nel schema, ormai marchio di fabbrica, 4-3-3.

