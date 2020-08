Calciomercato Inter, dalla Spagna | Allegri già al lavoro: il primo colpo

Massimiliano Allegri è già al lavoro per l’Inter del futuro. Continuano le indiscrezioni che vedono l’allenatore livornese sulla panchina dei nerazzurri al posto di Conte. Per il centrocampo, spunta il grande nome.

La stagione dell’Inter non è ancora conclusa, ma per gli esperti la dirigenza nerazzurra è a già al lavoro per il futuro prossimo. Alla vigilia della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, spuntano nuove indiscrezioni dalla Spagna. Secondo il portale iberico ‘Don Balon’, un’eventuale vittoria della competizione europea non basterebbe rinnovare la fiducia al tecnico Antonio Conte.

L’indiziato numero 1 per sostituire il tecnico leccese è Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus e del Milan, attualmente senza panchina. Il tecnico livornese si sarebbe messo già al lavoro per individuare i rinforzi necessari per puntare allo scudetto nella prossima stagione, e a centrocampo circolano nomi di assoluto livello.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici ancora in bilico | Ha due offerte!

Calciomercato Inter, Allegri vuole Kroos per il centrocampo nerazzurro

L’obiettivo numero 1 di Massimiliano Allegri per il nuovo centrocampo dell’Inter è Toni Kroos. La stella del Real Madrid, in scadenza nel 2023, rispecchia tutte le richieste dell’allenatore toscano. Il tedesco, dal 2014 pedina fondamentale del Real Madrid, ha sempre dichiarato di voler chiudere la carriera con i blancos. Per convincere il classe ’90 a cambiare aria, l’Inter sarebbe pronta ad offrire al centrocampista un contratto da “top”: quadriennale da oltre 11 milioni a stagione e oltre 55 milioni di euro cash al Real Madrid.

Tra i vari nomi della lista di Allegri per il centrocampo nerazzurro compaiono inoltre tre giocatori del Barcellona: Ivan Rakitic, Carles Aleña e Arturo Vidal. Con l’attuale ‘caos’ post Champions, il Barca appare deciso a rifondare il suo organico, e l’Inter è pronta ad approfittarne. Per Allegri però, nessuno dei nomi appena citati può competere con Kroos, considerato dal livornese pedina fondamentale per ambire allo scudetto.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Juventus, CR7 ‘consiglia’ l’attaccante | De Sciglio più cash