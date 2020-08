Calciomercato Juventus, Paratici ancora in bilico | Ha due offerte!

Nonostante la conferma, la posizione di Paratici all’interno della Juventus sembra essere ancora instabile: il CFO bianconero, intanto, ha due offerte.

La scelta di Andrea Agnelli di cassare il progetto Sarri con due anni di anticipo e di virare, immediatamente, su Pirlo come allenatore ha messo sotto pressione Fabio Paratici. Il CFO bianconero, un anno fa, è stato il fautore dell’esonero di Allegri e della chiamata del tecnico di Figline per la panchina. La forte presa di posizione del presidente della Juventus, ora, mette in discussione anche la prosecuzione di Parati nella dirigenza. Nonostante le smentite del club, infatti, Federico Cherubini sta assumendo un ruolo sempre più centrale, ai danni dell’ex dirigente della Sampdoria. Paratici, intanto, ha due offerte in tasca.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, CR7 ‘consiglia’ l’attaccante | De Sciglio più cash

Calciomercato Juventus, non solo Roma per Paratici | Lo vuole anche l’Arsenal

Il futuro di Fabio Paratici potrebbe essere lontano dalla Juventus, nonostante le smentite del club piemontese nelle ore seguenti all’esonero di Sarri. Il CFO bianconero, in ogni caso, resta molto ambito: la nuova proprietà della Roma sembra averlo già contattato, per proporgli di guidare il rilancio del club giallorosso. Non ci sarebbe solamente la società capitolina sul dirigente della Juventus, ma anche l’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non solo Gosens | Altro esterno dalla Serie A

Anche i ‘Gunners’ stanno vivendo una rivoluzione a livello dirigenziale. Dopo aver scoperto delle irregolarità in alcuni trasferimenti della scorsa sessione di mercato, il club londinese ha licenziato Raul Sanllhei. Al momento il posto vacante è stato affidato a Vinai Venkatesham, ma l’Arsenal ha già avviato i primi contatti con Fabio Paratici. Potrebbe essere il dirigente della Juventus il prossimo uomo di mercato dei ‘Gunners’, con il suo futuro in bianconero che appare sempre più in bilico.

La strade di Fabio Paratici e della Juventus potrebbero dividersi in estate: il dirigente bianconero ha le offerte di Roma e Arsenal per la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Europa League decisiva | Oltre 100 milioni per Conte

Juventus, Dybala in vendita | Che ‘attacco’ all’argentino!

Calciomercato, Milan e Juventus beffate | Accordo raggiunto!