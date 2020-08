Calciomercato Juventus, Simeone prepara l’offerta | Assalto al big!

Dopo l’inaspettata eliminazione in Champions contro il Lipsia, Simeone vuole rilanciare l’Atletico con un grande colpo: occhi in casa Juventus.

Il ‘Cholismo’ ha ricevuto la più forte spallata della sua storia e le certezze nell’Atletico Madrid hanno iniziato a vacillare, tanto da far riflettere la dirigenza anche sulla posizione di Simeone. Il tecnico argentino, però, è ancora convinto di poter dare molto al club madrileno e sta già lavorando per la prossima stagione. Prima di tutto, servirà dare una svolta sul mercato e iniettare forze fresche: in questo senso, Simeone sembra aver individuato in un big della Juventus l’uomo giusto.

Calciomercato Juventus, Simeone vuole Douglas Costa | Servono 40 milioni!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Simeone sembra avere rotto gli indugi ed essere pronto a dare l’assalto a Douglas Costa. Il brasiliano è considerato un esubero dalla nuova gestione tecnica della Juventus, con Andrea Pirlo che vorrebbe avere a disposizione giocatori maggiormente affidabili dal punto di vista fisico. I continui infortuni dell’ex Bayern Monaco, infatti, lo hanno portato ad essere messo ai margini dal club piemontese. Simeone, invece, è convinto che Douglas Costa potrebbe fare la differenza come pochi altri nella Liga e vuole provare a dargli un’opportunità. Per riuscire a portarlo a Madrid, però, sono necessari 40 milioni di euro. Questa, infatti, è la richiesta della Juventus per l’esterno brasiliano. Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere in Spagna, agli ordini del Cholo.

