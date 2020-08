Calciomercato Napoli, super-offerta per Allan | Va all’estero

Il Napoli è molto attivo sul mercato per consegnare a Gennaro Gattuso una squadra completa per il ritiro, prima di iniziare la stagione. Sul fronte cessioni, il club partenopeo lavora per liberarsi di un big.

La prossima settimana, precisamente il 24 agosto, il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro. La squadra di Gennaro Gattuso si radunerà per 10 giorni sulle montagne abruzzesi e il tecnico vorrebbe avere una squadra già abbastanza completa in tutti i reparti. Tuttavia, il Napoli dovrà cedere qualche pezzo grosso ed è per questo che in lista di sbarco è finito Allan Marques. Il centrocampista brasiliano ha finito il suo ciclo all’ombra del Vesuvio e, secondo quanto riferito da Marca, è nel mirino dell’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, CR7 ‘consiglia’ l’attaccante | De Sciglio più cash

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non solo Gosens | Altro esterno dalla Serie A

Napoli, offerta dell’Atletico Madrid per Allan

L’Atletico è alla ricerca di un centrocampista e Diego Pablo Simeone avrebbe individuato in Allan il profilo giusto. Prima era pensato solo come sostituto di Thomas Partey, ma l’allenatore dei Colchoneros si è convinto a puntare su di lui: l’Atletico Madrid, dunque, ha avanzato un’offerta da circa 40 milioni di euro al Napoli per assicurarsi il brasiliano. C’è da superare la concorrenza dell’Everton, che ha la ‘carta’ Ancelotti da giocarsi. L’ex allenatore partenopeo, infatti, ha sempre stimato Allan e vorrebbe portarlo in Premier League. Tuttavia, Simeone ha dalla sua -rispetto ai Toffees– la qualificazione alla prossima Champions League. Una cosa da non sottovalutare.

De Laurentiis, inoltre, potrebbe ritenere congrua l’offerta per il valore effettivo del giocatore, che è calato di molto nell’arco di due anni, ma nonostante ciò è sempre stato seguito dall’Inter. Anche il Milan ha espresso un interesse per sostituire Frank Kessie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Milan e Juventus beffate | Accordo raggiunto!

Calciomercato Inter, Brozovic pedina di scambio | Doppia pista