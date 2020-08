Calciomercato Inter, Koeman vuole de Vrij | Super scambio!

L’arrivo di Koeman sulla panchina del Barcellona potrebbe impattare anche sull’Inter: il primo obiettivo del tecnico è de Vrij, pronto lo scambio.

L’approdo di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona potrebbe avere degli effetti diretti anche sulle strategia di mercato dell’Inter. L’ormai ex CT dell’Olanda, infatti, sembra aver individuato nella difesa il reparto di maggior fragilità della compagine catalana. Per rinforzare la retroguardia blaugrana, poi, Koeman ha pensato immediatamente a chi ha allenato recentemente in Nazionale: Stefan de Vrij. Il centrale classe ’98 è un pilastro dell’Inter di Conte e convincere i nerazzurri a privarsene potrebbe essere un’impresa ardua. La dirigenza del Barcellona, però, avrebbe in mente uno scambio stellare.

Calciomercato Inter, Koeman pensa a de Vrij | Scambio con Suarez!

La prima richiesta di Ronald Koeman alla dirigenza del Barcellona potrebbe essere Stefan de Vrij. Il tecnico ha allenato il centrale dell’Inter con la Nazionale olandese e ne sarebbe rimasto fatalmente legato. La fiducia di Koeman in de Vrij è altissima, tanta da essere disposto ad offrire uno scambio con Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è finito fra la lista dei possibili partenti stilata da Bartomeu, che ha dichiarato incedibili solo cinque giocatori.

I blaugrana sono a conoscenza della necessità dell’Inter di trovare un centravanti che possa essere affiancato a Lukaku e, all’occorrenza, che possa dargli il cambio. Suarez, da un punto di vista meramente tecnico, ne sarebbe pianamente capace. Il nodo principale potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio: il Pistolero ha un ingaggio da 15 milioni netti a stagione. L’altra questione da sistemare, poi, sarebbe relativa alla definizione di un conguaglio a favore dei nerazzurri. Suarez, infatti, andrà in scadenza nel 2021 ed il suo valore è fortemente diminuito. L’operazione, quindi, si presenta difficoltosa, ma non per questo impossibile.

