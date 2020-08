Calciomercato Juventus, doppia cessione immediata | Le cifre

Nuova trattative a sorpresa in uscita per la Juventus, che spera di ricavare più soldi possibili per poi gettarsi sul mercato in entrata. Spuntano le cifre per la doppia cessione

Sono giornate calde e importanti per la Juventus, che dopo aver cambiato tutto nello staff tecnico è pronta anche alla rivoluzione della rosa. Prima di tutto si valutano le possibili uscite e spunta una nuova trattativa riguardante le possibili cessioni di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i due calciatori sarebbero cercati dal Valencia che avrebbe già avviato i contatti. Per De Sciglio la cifra potrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro mentre Rugani potrebbe valere 15. La Juventus dunque potrebbe guadagnare complessivamente 27 milioni di euro.

I due club hanno ottimi rapporti e la trattativa può essere facilitata da questo aspetto.

