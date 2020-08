Calciomercato Juventus, tentazione Paratici | Colpo grosso a zero!

La Juventus potrebbe fare un tentativo incredibile per il 2021: Paratici cercherà di mettere a segno un colpo straordinario a parametro zero.

Il finale di stagione ha riservato grandi sorprese per la Juventus, con il progetto Sarri che è stato interrotto bruscamente per affidare la panchina ad un tecnico in erba come Andrea Pirlo. Un altro ad essere a rischio potrebbe essere Fabio Paratici, il dirigente bianconero ha due offerte sul piatto. Per questo motivo, il CFO della Juventus vuole riuscire a mettere in piedi un grande mercato per riconquistare la fiducia di Andrea Agnelli. L’ultima idea di Paratici potrebbe essere quella di replicare l’operazione che ha portato Pirlo in bianconero come giocatore. Tentativo per l’illustre parametro zero.

Calciomercato Juventus, pazza idea Paratici | Modric a parametro zero!

L’ultima idea di Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo della Juventus e riconquistare la fiducia di presidenza e tifosi, potrebbe essere quella di firmare a zero Luka Modric. Il Pallone d’Oro del 2018 andrà in scadenza di contratto con il Real Madrid nel giugno del 2021. Il CFO bianconero starebbe valutando l’ipotesi di offrire al croato una nuova avventura con i campioni d’Italia. Prima di mettere in piedi l’operazione, però, sono tanti gli aspetti da prendere in considerazione.

Innanzitutto, la Juventus dovrebbe considerare l’aspetto anagrafico: Modric arriverebbe nella stagione 2021/2022 e, cioè, quella dei suoi 36 anni. Certamente non in linea con la politica di svecchiamento che i bianconeri vorrebbero mettere in atto. Allo stesso tempo, poi, anche l’ingaggio andrebbe contro l’attuale tentativo del club di abbassare il monte ingaggi. Modric a Madrid guadagna poco meno di 8 milioni netti a stagione e sarà difficile convincerlo ad un grosso sacrificio a livello economico.

Nella mente di Paratici balena l’idea Modric a parametro zero, anche se il dirigente della Juventus starebbe valutando pro e contro di un’operazione altamente complicata.

