Calciomercato Juventus, Dybala può dire addio | Scambio due per uno!

La Juventus lavora per il rinnovo di Dybala ma non è da escludere il possibile addio. Spunta l’ipotesi di uno scambio due per uno!

E’ stata una stagione difficile per la Juventus, che non è riuscita a fare quel salto di qualità che la società si aspettava con l’arrivo di Maurizio Sarri e ha collezionato troppi passi falsi in questi mesi che hanno portato a un nuovo cambio in panchina. Il nuovo allenatore sarà Andrea Pirlo ma bisognerà apportare delle modifiche anche alla rosa per consentire al tecnico debuttante di fare bene.

Calciomercato Juventus, Dybala se ne va: al suo posto Griezmann e Semedo!

Da diverse settimane ormai si parla del futuro di Paulo Dybala e del suo rinnovo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’argentino vorrebbe uno stipendio da circa 15 milioni netti a stagione mentre la Juventus sarebbe ferma a 11. La distanza non sembrerebbe incolmabile ma non è comunque da escludere un addio.

Sulle sue tracce c’è il Barcellona e la Juventus potrebbe approfittarne cercando di risolvere sia il problema in attacco che in difesa cedendo la ‘Joya’. I bianconeri, infatti, potrebbero pensare di offrirlo ai Blaugrana per non perderlo a zero nel 2022 e potrebbero richiedere Antoine Griezmann e Nelson Semedo.

Uno scambio due per uno di questo tipo risolverebbe diversi problemi e potrebbe aiutare a portare avanti le rivoluzioni che sia Juventus che Barcellona hanno in mente.

