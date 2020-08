Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole il bomber | Costa 1 miliardo!

La Juventus e Cristiano Ronaldo puntano il bomber. Il Real Madrid alza un muro: soltanto per un miliardo di euro Benzema a Torino

Dopo l’uscita di scena dalla Champions League la stagione della Juventus è terminata. Per i bianconeri è tempo, ora, di progettare il futuro. Con Pirlo in panchina potrebbe arrivare un nuovo bomber, qualcuno che sappia far coppia con Cristiano Ronaldo e di cui lo stesso portoghese sappia fidarsi. Karim Benzema sembra essere l’uomo giusto per i piani della ‘Vecchia Signora’, che vorrebbe il francese per riformare la vincente coppia gol vista ai tempi del Real Madrid. Secondo Defensa Central, gli spagnoli avrebbero risposto di essere disposti ad avviare i negoziati, ma ad una sola condizione.

Juventus, richiesta folle: un miliardo per Benzema!

Florentino Perez, presidente dei madrileni, tratterebbe la cessione di Benzema con la Juventus soltanto nel caso in cui i campioni d’Italia decidessero di pagare la clausola rescissoria presente sul suo cartellino. Una richiesta nella norma, sembrerebbe, se non fosse che la clausola presente sul francese è pari ad un miliardo di euro! Sarebbe a dire, in altre parole, che il Real Madrid vorrebbe continuare ancora con il centravanti ex Lione e non vorrebbe lasciarlo partire in direzione Juventus.

