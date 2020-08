Calciomercato, Psg fa il ‘double’ | Allegri e il big della Juventus

Le ultime di calciomercato chiamano in causa sia Juventus che Inter visto che il protagonista è Massimiliano Allegri. Il tecnico può ripartire dal PSG e mettere le mani su un bianconero

Altro che all’Inter al posto di Antonio Conte, il futuro di Massimiliano Allegri sarà al Paris Saint-Germain. Ne è certo il giornalista di ‘Rai Sport’ esperto di calciomercato Paolo Paganini: “Il PSG ha un accordo con lui”, ha scritto ieri su Twitter. L’ex tecnico bianconero prenderebbe il posto di Tuchel, mai apprezzato da Leonardo, firmando un contratto senz’altro ricchissimo. Possibile un triennale da almeno 9-10 milioni di euro netti a stagione per il livornese, carico a pallettoni dopo l’anno sabbatico.

Buongiorno. 🗣Principato wind. A #Barcellona parte la rivoluzione a partire dalla società e come ds circola il nome di #Paratici. #Vidal si avvicina all’#Inter. Il #Psg ha l’accordo con #Allegri. Allo United interessa #Ramsey dubbi invece su #Douglascosta. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 17, 2020

Calciomercato Psg, Allegri più Szczesny: ecco l’offerta alla Juventus

Importante, per non dire sontuosa dovrebbe essere la prima campagna acquisti dei transalpini targati Allegri. Fra le probabili richieste del tecnico anche un portiere, visto che Navas non dà grandissime garanzie. Peggio ancora Areola, di rientro dal prestito al Real Madrid. Il nome che potrebbe fare a Leonardo è quello di Szczesny, numero uno della Juventus e della sua Juventus con la quale ricordiamo ha vinto ben cinque scudetti consecutivi, qualche coppa nazionale e raggiunto due volte la finale di Champions League. L’estremo difensore polacco ha rinnovato sei mesi fa fino al giugno 2024, ma questo non significa che sia incedibile.

Anzi, rumors danno il club presieduto da Andrea Agnelli pronto a parlare di una eventuale partenza dell’ex Roma, a patto ovviamente che venga presentata una proposta congrua. Quella dei parigini potrebbe raggiungere i 43 milioni di euro con alcuni bonus, mentre per il 30enne di Varsavia possibile un ingaggio da 9 milioni netti (ora ne prende 7) per i prossimi quattro anni.

