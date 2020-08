Calciomercato, colpo dalla Spagna | Juventus fuori dai giochi!

Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato per regalare innesti di qualità a Pirlo: assalto dalla Spagna per l’obiettivo bianconero!

L’obiettivo della Juventus è quello di dimenticare in fretta e furia l’ultima stagione appena conclusa. E così, dopo l’esonero di Maurizio Sarri, il club bianconero si è affidato ad Andrea Pirlo, pronto per la sua prima avventura da allenatore. Nel frattempo la società torinese ha messo nel mirino diversi calciatori di qualità da regalare all’ex centrocampista, ma attenzione alle altre big d’Europa.

Calciomercato, assalto del Barcellona per Bellerin

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Barcellona avrebbe messo nel mirino il terzino spagnolo, Hector Bellerin, punto di riferimento da anni dell’Arsenal. Il capitano dei “Gunners” starebbe ascoltando diverse offerte, tra cui anche quelle della Juventus, con il club inglese che non lo lascerebbe partire a zero.

Il club blaugrana potrebbe avere la meglio imbastendo uno scambio con Coutinho e Emerson Royal inseriti nella maxi-trattativa con l’Arsenal. La Juventus sarebbe così nuovamente beffata per poi virare su altri profili di assoluto valore da regalare allo stesso allenatore Andrea Pirlo.

La Juventus continua a lavorare in ottica futura valutando la fattibilità o meno delle varie operazioni di mercato.

