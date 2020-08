Calciomercato Juventus, assalto a de Ligt | Proposta clamorosa

Matthijs de Ligt ha vissuto la sua prima stagione in Italia partendo in sordina per poi sorprendere tutti: ora ci sarebbe una nuova proposta davvero importante!

La Juventus prepara la nuova stagione dopo l’annuncio di Andrea Pirlo come allenatore. Intanto anche la società bianconera dovrà stare attenta alle sirene di mercato provenienti dall’estero. Nelle ultime ore Matthijs de Ligt sarebbe finito nuovamente nel mirino di una big d’Europa: il centrale olandese ha tante pretendenti in giro per il mondo.

Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per de Ligt

In casa Barcellona è appena iniziata una rivoluzione con l’esonero di Quique Setien e l’arrivo di Koeman. L’ormai ct della Nazionale olandese potrebbe chiedere al presidente Bartomeu l’acquisto di De Ligt, diventato in poco tempo il pilastro della sua Olanda. Il club blaugrana potrebbe mettere sul piatto circa 42 milioni di euro più i cartellini di Busquets (valutato 25 milioni) e Luis Suarez (35).

Al momento, però, sarebbe arrivato un secco no da parte della Juventus che considera incedibile il giovane centrale olandese, classe 1999. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare improvvisamente, ma la dirigenza bianconera vuole

