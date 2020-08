Calciomercato Juventus, cessione Dybala | Possibile proposta United

La Juventus vive un momento delicato e potrebbe far partire il suo gioiello. Arriva un’offerta importante dalla Premier: scambio più soldi!

Sono giornate molto calde per la Juventus, che sta lavorando per rialzarsi dopo aver vissuto dei mesi complessivamente negativi nella fase post lockdown. Per questo è arrivato l’esonero di Maurizio Sarri e l’ingaggio di Andrea Pirlo come allenatore, ma ciò probabilmente non basterà per rialzarsi in maniera definitiva.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo dalla Spagna | Juventus fuori dai giochi!

Potrebbe essere in programma anche una sorta di rivoluzione della rosa sia per ringiovanirla che per far respirare il bilancio visti i troppi ingaggi alti presenti in rosa. Al momento è stato ceduto soltanto Blaise Matuidi ma ci sarebbero altri calciatori in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Rinnovo da urlo!

Calciomercato Juventus, il Manchester United su Dybala: possibile offerta Smalling+73 milioni

Le voci più insistenti, però, riguardano il futuro di Paulo Dybala che secondo quanto riportato da TodoFichajes.com potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il Manchester United si sarebbe fatto avanti, così come un anno fa, e starebbe pensando alla mossa giusta per convincere la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, vecchia conoscenza per l’attacco | Si sogna il ritorno

I ‘Red Devils’ dunque sembrerebbero in prima fila e ci sarebbe già una possibile proposta. Il club di Premier League potrebbe mettere sul piatto il difensore Chris Smalling con l’aggiunta di 73 milioni di euro.

I bianconeri potrebbero farci un pensierino visto che attualmente, con l’infortunio di De Ligt, sarebbero in emergenza nel reparto arretrato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio col Psg | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole il bomber | Costa 1 miliardo!