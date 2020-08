Calciomercato Juventus, chiamata per Pirlo | Il big si propone!

In vista della prossima stagione uno dei protagonisti della Champions League vorrebbe proporsi a Pirlo: la Juventus non è convinta.

La scelta di puntare su Andrea Pirlo è stata dettata anche da esigenze d’immagine. Il tecnico bresciano, rispetto a Maurizio Sarri, si presenta con uno stile più adeguato alle alte sfere a cui si interfaccia la Juventus. L’appeal di Pirlo, come giocatore prima e come allenatore ora, è sempre stato alto. Questo fattore potrebbe incidere positivamente anche sul mercato dei bianconeri, tanto che uno dei protagonisti della Champions League starebbe pensando alla Juventus. Tutti i dettagli.

Fra le poche indicazioni che filtrano dall’ambiente Juventus riguardo alle indicazioni di Andrea Pirlo, c’è la volontà di tornare alla difesa a tre. Un ritorno al futuro che metterebbe in evidenza un ulteriore limite della rosa bianconera e, cioè, la scarsa profondità a livello di difensori centrali. E così Paratici dovrà trovare almeno un colpo importante per la retroguardia. Dalla Francia, intanto, Thiago Silva starebbe pensando di chiamare Pirlo per proporsi in vista della prossima stagione. Il centrale brasiliano, infatti, andrà in scadenza di contratto al termine del cammino europeo del PSG e, poi, potrà accasarsi dove meglio crede a parametro zero.

La Juventus, però, starebbe già facendo tutte le valutazioni del caso riguardo all’ex centrale del Milan. I bianconeri non sarebbero pienamente convinti dell’operazione fondamentalmente per due aspetti: quello anagrafico e quello economico. Thiago Silva a settembre compirà 36 primavere e, al PSG, ha un contratto da 12 milioni di euro a stagione. La Juventus, invece, sta operando sul mercato con una duplice politica: abbassare il monte ingaggi e l’età media della rosa. Per questi due motivi, nonostante il brasiliano stia dimostrando di essere ancora un giocatore di alto livello, un suo approdo a Torino è difficile da ipotizzare.

