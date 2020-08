Roma, Mirante positivo al Coronavirus | L’annuncio UFFICIALE

Dopo i due ragazzi della Primavera, la Roma registra un caso di Coronavirus anche nella Prima Squadra: si tratta di Antonio Mirante

Riparte immediatamente l’incubo Coronavirus in Serie A, presentandosi ancora prima dei ritiri dei club italiani. Dopo i due ragazzi della Primavera risultati positivi ieri, la Roma ha rilevato un caso di ‘COVID-19’ anche nella Prima Squadra. Si tratta di Antonio Mirante che, nel ciclo di test effettuati nella giornata di ieri è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il portiere stesso sul proprio profilo ‘Instagram’ ufficiale: “Sono risultato positivo al test di Covid-19′. Volevo dirvi che sto bene, non ho nessun sintomo e che sono già in isolamento. Spero di guarire presto per ricominciare il prima possibile la preparazione con i miei compagni di squadra”.

