Inter, Lautaro Martinez elogia Conte | “Ci ha fatto crescere”

Grande attesa nell’ambiente Inter per la finale di Europa League. A tal proposito, sono state rese note le parole di Lautaro Martinez, al centro delle voci di mercato negli ultimi mesi.

L’Inter ha battuto lo Shakhtar 5-0 in semifinale di Europa League e nell’atto conclusivo affronterà il Siviglia. L’entusiasmo nell’ambiente nerazzurro è palpabile, lo dimostra anche l’intervista rilasciata da Lautaro Martinez ai microfoni del sito dell’UEFA. L’attaccante argentino è al centro delle voci di mercato: l’interesse del Barcellona è forte, anche se i catalani devono ancora programmare per bene la “rivoluzione” della squadra. In ogni caso, Lautaro ha avuto parole di apprezzamento per Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Kante a Lautaro | Tutte le ultime

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mirante positivo al Coronavirus | L’annuncio UFFICIALE

Inter, attestato di stima di Lautaro nei confronti di Conte

Lautaro Martinez ha, tra le altre cose, parlato del proprio allenatore: “A Conte sarò sempre grato, si fida di me e mi ha aiutato a crescere. Ha cambiato la nostra mentalità e per l’Inter è molto importante. Lo ringrazierò sempre, appena arrivato qui mi ha chiamato mentre ero in vacanza dopo la Copa America. Ci ha aiutato molto, speriamo di poter continuare su questa strada“. L’attaccante argentino si è anche soffermato sull’immediato futuro: “Sono molto felice, perché siamo vicini a vincere un trofeo. E’ questo che conta, no? Il Siviglia dobbiamo studiarlo bene, c’è un motivo se ha giocato tutte queste finali. Staremo molto attenti, ma giocheremo come abbiamo sempre fatto“.

Chiusura, poi, sulle prospettive del club: “L’Inter sta ponendo le basi per ottenere grandi cose, crescendo come collettivo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio col Psg | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole il bomber | Costa 1 miliardo!