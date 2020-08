Calciomercato Inter, tradimento per Conte | Vuole solo il Real!

Possibile beffa in arrivo per l’Inter per quanto riguarda un obiettivo di mercato. Il giocatore vorrebbe soltanto il Real Madrid: tradimento per Conte!

L’Inter non vede l’ora di scendere in campo nella finale di Europa League contro il Siviglia prima di staccare la spina per qualche giorno. Nel frattempo la società nerazzurra è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con la possibilità di arrivare a giocatori già pronti da affidare ad Antonio Conte.

Calciomercato Inter, la promessa di Kante a Zidane

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il centrocampista francese del Chelsea, Kante, nel mirino anche della società nerazzurra, vorrebbe giocare soltanto nel Real Madrid: per Conte si tratterebbe così di un’autentica beffa. S dovesse lasciare i “Blues”, il francese avrebbe promesso a Zinedine Zidane di seguirlo nella capitale spagnola.

La valutazione del giocatore del Chelsea si aggira intorno ai 60 milioni di euro con la possibilità di vederlo andare via già nelle prossime settimane. Lampard ha puntato fin da subito su diversi talenti promettenti cresciuti anche nel settore giovanile del club inglese: una valorizzazione importante che ha portato a frutti interessanti.

Ora Kante potrebbe salutare i “Blues” per una nuova ed entusiasmante avventura. Zidane lo aspetta a braccia aperte.

