Calciomercato Inter, UFFICIALE | Lascia di nuovo in nerazzurri!

L’Inter si concentra anche sulle cessioni in vista della prossima stagione. Non solo in entrata, ma la compagine nerazzurra saluta di nuovo un giocatore!

Non solo acquisti di assoluto valore, l’Inter ha chiuso una nuova cessione in vista della prossima stagione. Il giocatore saluta nuovamente la compagine nerazzurra per una nuova avventura della sua carriera.

Calciomercato Inter, Lazaro saluta nuovamente

Da pochi minuti è arrivata l’ufficialità della cessione di Valentino Lazaro: il giocatore austriaco giocherà con la maglia del Borussia Monchengladbach. Il direttore del club tedesco, Max Eberl, ha svelato: “Siamo molto contenti che il prestito sia andato a buon fine”. Poi ha aggiunto: “Può giocare in diverse posizioni, ci darà ancora più qualità e profondità”.

Dopo qualche apparizione in maglia nerazzurra nella scorsa stagione sotto la gestione Conte, a gennaio lo stesso Lazaro è volato in prestito in Premier al Newcastle: ora inizia una nuova destinazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva sui 20 milioni di euro in caso di riscatto.

Ancora un addio in casa Inter per il prossimo anno: Lazaro in cerca di fortuna altrove.

