Calciomercato Inter, futuro Messi | Oggi l’incontro con Koeman

L’Inter osserva con attenzione l’evolversi della situazione Messi: il capitano del Barça incontrerà oggi Ronald Koeman per discutere del suo futuro.

Sono giorni importanti per capire quale sarà il futuro di Lionel Messi. Il capitano del Barcellona, infatti, non è certo della permanenza in Catalogna. Secondo quanto riferito da TyC Sports, Messi incontrerà quest’oggi Ronald Koeman, appena nominato nuovo allenatore del Barça. L’olandese proverà a convincere il suo numero 10 della bontà del suo futuro lavoro e delle prospettive che avrà il Barcellona dopo una stagione disastrosa. L’Inter osserva la situazione da spettatrice interessata, perché la rivoluzione catalana -su tutti i piani societari- potrebbe coinvolgere anche Messi, rientrato d’urgenza dalle vacanze proprio per incontrare Koeman, che ha speso grandi parole per l’asso argentino.

