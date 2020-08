Calciomercato Juventus, affondo per l’attaccante | Spunta l’indizio

La Juventus tenta l’affondo per l’attaccante richiesto da Pirlo. Il Napoli potrebbe rivelarsi complice inaspettata nella trattativa dei bianconeri

Continua a tenere banco il nome per l’attacco della Juventus. A sorpresa, uno dei grandi obiettivi per i bianconeri potrebbe sbloccarsi grazie “all’aiuto” degli acerrimi rivali. La Juventus è infatti pronta a tentare l’affondo per l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, e per farlo potrebbe servirsi di una parallela operazione di mercato.

Esplicita richiesta del neo tecnico Andrea Pirlo, Zapata è il profilo ideale individuato dalla dirigenza bianconera per affiancare Cristiano Ronaldo nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il Napoli “complice” nell’operazione Zapata per i bianconeri

L’indizio chiave, che testimonierebbe la scelta della Juventus di presentare un’offerta ufficiale all’Atalanta per Zapata, sembra provenire da un’altra trattativa di mercato.

Il Napoli di Gattuso infatti, starebbe pensando di cedere in prestito il neo acquisto Andrea Petagna, attaccante arrivato nella finestra di mercato invernale dalla Spal. Le scelte di Gattuso potrebbero limitare l’utilizzo del giovane attaccante, spingendo quindi per una cessione temporanea di Petagna.

L’Atalanta di Gasperini sarebbe pronta ad accogliere l’ex Milan, con la Juventus pronta ad affondare per Duvan Zapata. La richiesta dei bergamaschi è di circa 45 milioni di euro, mentre Paratici punta all’inserimento di varie contropartite tecniche per abbassare le pretese dei nerazzurri. Triplice asse Torino-Bergamo-Napoli sempre più caldo.

