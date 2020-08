Calciomercato Juventus, scambio in Spagna | Può arrivare l’ex Inter!

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato cercando di arrivare a giocatori già pronti da affidare ad Andrea Pirlo: scambio possibile in Spagna!

La Juventus non si ferma e pensa al futuro. La compagine bianconera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato cercando di puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Il neo-allenatore avrebbe già chiesto profili che si sposano al meglio alla sua filosofia di gioco dopo la stagione, per certi versi, fallimentare di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, super scambio: idea Kondogbia

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il Valencia starebbe pensando ad uno scambio con la Juventus per arrivare ai due giocatori, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, valutati rispettivamente 12 e 15 milioni di euro. Così lo stesso club bianconero potrebbe optare per l’inserimento nella trattativa dell’ex centrocampista dell’Inter, Kondogbia, valutato intorno ai 30 milioni di euro.

In questo modo il francese sarebbe perfetto per il centrocampo di Pirlo dando così maggiore fisicità alla mediana. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità davvero importanti in casa Juventus con numerosi affari pronti alla chiusura.

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per non ripetere gli errori commessi in passato.

