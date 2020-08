Calciomercato, ritorna al Milan | Affare in chiusura!

Il Milan è sempre più vicino al centrocampista richiesto dal tecnico Pioli. Accordo in via di chiusura per Bakayoko del Chelsea.

Il tanto atteso rinforzo chiesto da Stefano Pioli per il centrocampo del Milan è in dirittura d’arrivo. È attesa nelle prossime ore infatti, l’ufficialità di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea. Nell’ultima stagione al Monaco, Bakayoko ha fatto ritorno al Chelsea, proprietaria del suo cartellino. Non centrale nei piani di Lampard, per il centrocampista francese si prospetta un ritorno al Milan.

Transitato a San Siro nella stagione 2018/2019, Bakayoko è rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri per le sue ottime prestazioni con la maglia del Milan, con il nazionale francese desideroso di ripetere l’avventura con i ‘diavoli’. Per strappare il centrocampista al Chelsea, secondo il ‘Corriere della Sera’, il Milan avrebbe messo sul piatto tra i 20 e i 22 milioni di euro, cifra che potrebbe accontentare i blues di Abrahmovic, nonostante l’iniziale richiesta dei londinesi fosse vicina ai 30 milioni.

La trattativa è in dirittura d’arrivo e si attende solo la classica ‘fumata bianca’: Bakayoko è vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan.

