Coronavirus, nuovo caso in Serie A | Nota UFFICIALE del Sassuolo

Si aggiunge anche Jeremie Boga al bilancio dei giocatori positivi al Coronavirus in Serie A: lo ha annunciato il Sassuolo con una nota ufficiale

Sono giornate convulse per la Serie A. Le società italiane stanno effettuando dei cicli di test per il ‘COVID-19’ ai giocatori di ritorno dalle vacanze estive e sono sempre di più i positivi. Dopo l’annuncio del Napoli su Petagna, oggi il Sassuolo ha comunicato tramite una nota ufficiale che Jeremie Boga è riscontrato positivo al Coronavirus nell’ultimo test effettuato. “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio, in prospettiva della ripresa delle attività agonistiche, è emersa la positività al Covid-19 di Jeremie Boga. L’attaccante neroverde è asintomatico, non è entrato in contatto con nessun tesserato e, attualmente, si trova in isolamento domiciliare in accordo con i protocolli vigenti”.

