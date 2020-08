Calciomercato Inter, Messi verso l’addio | Ha una preferenza!

Il malumore di Messi nei confronti della dirigenza blaugrana potrebbe portarlo all’addio: l’argentino ha una destinazione preferita e l’Inter ci spera.

La posizione di Lionel Messi all’interno del Barcellona non è mai stata così in dubbio come in questo momento. Il fuoriclasse argentino, nella giornata di ieri, ha incontrato Koeman e ha confermato che la sua volontà attuale è di partire. La spaccatura fra una parte dello spogliatoio e la dirigenza blaugrana è divenuta insostenibile e la ‘Pulga’ non sembra più disposto a scendere a compromessi. In caso di addio, le destinazioni possibili sembrano essere fondamentalmente tre: PSG, Manchester City e Inter. Messi, però, sembra avere una preferenza.

Calciomercato Inter, sfida con City e PSG | Messi preferisce l’Italia!

L’Inter continua a sognare di raggiungere Lionel Messi. Un affare che, fino a qualche settimana fa sembrava essere pura fantasia, ma che adesso inizia a trovare solide fondamenta. In caso di addio al Barcellona, la concorrenza più preoccupante per i nerazzurri è rappresentata da PSG e Manchester City. Secondo quanto rivelato da ‘Diario Gol’, però, Messi preferirebbe l’Italia rispetto a Francia ed Inghilterra. La scelta dell’argentino, in parte, è dettata dalla lingua: non conoscendo inglese e francese, avrebbe meno problemi a raffrontarsi con l’italiano, molto simile allo spagnolo. Inoltre, il campionato italiano potrebbe essere più congeniale alle sue caratteristiche.

Rispetto alla Premier League, infatti, la Serie A si gioca ad un’intensità minore a livello atletico e questo potrebbe impattare positivamente sulle prestazioni di Messi. Un aspetto, questo, non indifferente per il numero ’10’ argentino. La ‘Pulce’, infatti, vuole un club dove possa esprimersi al meglio, in modo da poter continuare a riempire la propria bacheca di trofei. L’Inter continua a sperarci.

Un’altra buona notizia dalla Spagna per l’Inter: Messi preferirebbe l’Italia rispetto ad altre destinazioni, anche l’ostacolo linguistico potrebbe essere un alleato dei nerazzurri.

