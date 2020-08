Calciomercato Juventus, maxi trattativa con la Roma | Scambio più soldi

La Juventus è pronta alle operazioni anche in Serie A e pensa al maxi scambio con la Roma. Tre nomi sul piatto e un conguaglio!

La Juventus lavora sul calciomercato e vuole rialzarsi dopo un’annata ricca di troppi alti e bassi. Prima è stato effettuato un cambio in panchina con l’esonero di Maurizio Sarri e l’ingaggio di Andrea Pirlo, ora si punterà a rinforzare la rosa per sostenere e aiutare l’allenatore che è all’esordio in questa nuova veste.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Dybala | Cash e scambio

L’obiettivo è prima di tutto quello di ringiovanire la rosa attraverso la cessione dei calciatori più vecchi così come cedere gli elementi che non sono andati benissimo in questi mesi e potrebbero non far parte del progetto del nuovo tecnico. Tra questi ci sarebbe anche Federico Bernardeschi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affondo per l’attaccante | Spunta l’indizio

Calciomercato Juventus, Bernardeschi ai saluti: scambio più soldi per Veretout e Mancini

L’esterno bianconero ha disputato diverse partite in questa annata ma le sue prestazioni sono state quasi sempre al di sotto delle aspettative. Solo due reti siglate in stagione dimostrano come il classe 1994 non sia mai riuscito a incidere. Ora su di lui ci sarebbe l’interesse della Roma che potrebbe aprire una maxi trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ritorna al Milan | Affare in chiusura!

La Juventus segue Veretout e Mancini e potrebbe pensare di proporre Bernardeschi (valutato 32 milioni) più 28 milioni per provare a portare a Torino i due calciatori giallorossi, in modo da sistemare due reparti con una sola operazione.

In difesa infatti manca qualcosa soprattutto perché nei primi mesi sarà assente Matthijs De Ligt così come a centrocampo potrebbero esserci diverse cessioni oltre a quella di Matuidi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, via libera dalla Juventus | Affare con Simeone

Calciomercato Inter, tradimento per Conte | Vuole solo il Real!