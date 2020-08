Calciomercato Juventus, ‘scippo’ al Real Madrid | Decisivo Ronaldo

Entrambi i club, ovvero Juventus e Real Madrid, sono molto interessati al giocatore. Tuttavia, è risultato decisivo l’intervento di Cristiano Ronaldo

La Juventus sta programmando la prossima stagione. Andrea Pirlo, neo-allenatore della Juventus, ha intenzione di puntare su calciatori nuovi per aprire un nuovo ciclo vincente. Ha già lasciato i bianconeri Blaise Matuidi, e sono in uscita anche Gonzalo Higuain e Sami Khedira, mentre è da valutare la situazione legata a Paulo Dybala. E allora la Juve prova a muoversi anche in entrata: secondo quanto riferito dal portale Don Balon, il prescelto per il centrocampo è Rodrigo De Paul, sul quale c’è anche il Real Madrid.

Juventus, Ronaldo ‘scippa’ De Paul al Real Madrid

Oltre ai nomi già citati in precedenza, sono in uscita anche Aaron Ramsey e Rabiot. Pirlo, dunque, sta cercando un centrocampista di qualità che sostanzialmente ‘liberi’ da compiti sporchi Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Soprattutto l’asso portoghese sembra un personaggio-chiave della trattativa per De Paul. L’Udinese chiede 25 milioni di euro e sull’argentino c’è anche l’interesse del Real Madrid. Tuttavia, l’intervento di Ronaldo avrebbe convinto De Paul a preferire la Juventus invece che i Blancos.

Il 10 dell’Udinese ha già giocato nella Liga, precisamente con la maglia del Valencia, ma le occasioni ricevute sono state davvero poche. Il presente si chiama Udinese, ma forse ancora per poco visto che l’argentino è pronto per il grande salto.

