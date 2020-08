Calciomercato Juventus, va al Manchester United | Via in ‘saldo’

La Juventus potrebbe decidere di privarsi di Douglas Costa. Il brasiliano non ha disputato una grande stagione e per finanziare gli acquisti del neo-allenatore Pirlo, sembra probabile la cessione.

Il Manchester United guarda al campionato italiano per rinforzare la rosa. Oltre all’interesse per Kalidou Koulibaly, i Red Devils hanno individuato in Douglas Costa un calciatore su cui puntare per la prossima stagione. L’obiettivo principale di Ole Gunnar Solskjaer è Jadon Sancho, ma viste le difficoltà per arrivare all’inglese, una delle alternativa è il brasiliano della Juventus. Lo score di questa stagione è di 29 presenze e una sola rete e il club bianconero potrebbe decidere di cederlo al Man United: infatti, il portale TalkSport riferisce che Douglas Costa è nel mirino di Solskjaer e la trattativa si concluderebbe sulla base di 20 milioni di euro.

