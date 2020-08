Calciomercato Inter, post Conte | “Allegri sorpassato!”

Il futuro di Antonio Conte è davvero in bilico. Dopo la finale persa contro il Siviglia, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la dirigenza: non c’è solo Allegri!

Antonio Conte potrebbe dire addio all’Inter. Continua il tira e molla dell’allenatore nerazzurro dopo la finale persa contro il Siviglia. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la dirigenza nerazzurra per decidere il suo futuro, ma nel frattempo prendono quota diversi profili per il post del tecnico leccese.

Calciomercato Inter, non solo Allegri: risale Pochettino!

In cima alla lista dei possibili sostituti di Antonio Conte ci sarebbe Massimiliano Allegri, voglioso di tornare in panchina dopo l’anno sabbatico. Ma non è il solo visto che “Topcalcio24” ha rilanciato che ci sarebbe stato un sorpasso nelle ultime ore di Pochettino.

Il manager argentino è a spasso dopo l’avventura finita male al Tottenham e così il presidente Zhang potrebbe optare per il suo profilo. L’allenatore chiede circa 12 milioni a stagione, ma in questo caso si rilancerebbe anche l’acquisto di Eriksen finito spesso in panchina con Conte.

