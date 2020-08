Calciomercato Inter, addio Conte ad una condizione | Scenario clamoroso

In casa Inter l’addio di Antonio Conte sembrerebbe ormai ad un passo: possibile apertura di uno scenario clamoroso sulle panchine

L’Inter sembrerebbe aver preso ormai la decisione di separarsi dal proprio allenatore, Antonio Conte. L’addio del tecnico nerazzurro potrebbe scatenare uno scenario inaspettato. Possibile valzer di panchine che comprenderebbe anche il tecnico della nazionale, Roberto Mancini.

Calciomercato Inter, per Conte si aprono le porte della nazionale: Mancini in Francia

La sconfitta in finale di Europa League potrebbe far calare il sipario sull’avventura di Antonio Conte all’Inter. Importante sarà capire quale saranno le modalità per l’addio del tecnico. Infatti, sarà difficile che la società interista possa esonerare l’allenatore, visti i circa 60 milioni da sborsare. Per questo motivo la separazione consensuale sembrerebbe essere l’ipotesi più probabile insieme alle dimissione, che avverranno solo ad una condizione, che Conte trovi subito una nuova panchina.

Infatti, dopo le lamentele del tecnico interista, potrebbe aprirsi per lui un inaspettato ritorno nella nazionale azzurra. Con questa soluzione Conte avrebbe più tempo per stare con la propria famiglia, come richiesto più volte. Questo però vorrebbe dire arrivare alla partenza di Roberto Mancini dopo la grande cavalcata delle qualificazioni. Un’ipotesi difficile ma non impossibile, che potrebbe far tornare il tecnico dell’Italia ad allenare squadre di club, come il Paris Saint Germain, pronto ad affidare la propria panchina al tecnico italiano. Un valzer di panchine che potrebbe partire dall’addio di Conte all’Inter, scatenando qualcosa di davvero clamoroso ed inaspettato.

