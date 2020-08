Calciomercato Juventus, offerto l’ex | Operazione clamorosa!

La Juventus e il Milan potrebbero trovarsi presto per discutere di una clamorosa operazione: i bianconeri sono pronti a proporre l’ex rossonero.

Il mercato della Juventus si trova di fronte ad uno snodo fondamentale. I bianconeri devono riuscire a cedere gli esuberi in rosa per alleggerire il monte ingaggi e mettere da parte il tesoretto necessario per fare ulteriori acquisti. Non bisogna dimenticare, infatti, che ‘Madama’ ha già fatto un doppio sforzo economico importante per portare a Torino Kulusevski ed Arthur. L’ultima idea di Paratici potrebbe essere quella di offrire un clamoroso ritorno al Milan: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, proposto De Sciglio al Milan | I dettagli

La Juventus potrebbe trovare nel Milan un buon alleato per il mercato. I rossoneri, infatti, non hanno intenzione di fare molte operazioni nella prossima finestra di mercato, dove vorrebbero solamente puntellare la rosa nei reparti in cui sono maggiormente scoperti. Uno dei punti deboli della compagine di Pioli sono le fasce e, per questo, ai rossoneri potrebbe essere proposto Mattia De Sciglio. L’agente del terzino bianconero, infatti, avrebbe pensato al Milan per il futuro del proprio assistito. Il club meneghino non ha un ricambio per Theo Hernandez e un profilo come quello di De Sciglio potrebbe essere l’ideale.

L’operazione per il Milan sarebbe ampiamente sostenibile da un punto di vista prettamente economico. La Juventus, infatti, chiede 12 milioni per De Sciglio, ma potrebbe essere aperta anche a soluzioni differenti. Ad esempio, i rossoneri potrebbero avere il terzino in prestito con diritto di riscatto: magari con una clausola in cui il riscatto si tramuti in obbligatorio in caso di raggiungimento della Champions League. Il ritorno del giocatore cresciuto nel vivaio rossonero potrebbe non essere così improbabile.

